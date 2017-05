Q7 e-tron



Q7 e-tron (© Peter Aswendt)

Ein Werbeslogan ist ein Versprechen. Bei Audi ist es eine Mission. Einsteigen, starten, kein Geräusch, Gang einlegen und er rollt. Dank Hybrid fahre ich bis zu 56 Kilometer elektrisch und den Rest dieselt er. Es ist ein rollendes Android-Tablet. Das Internet der fahrbaren Dinge ist angekommen. Im neuen Q7 e-tron erlebe ich die Vernetzung der medialen Welt mobil auf bisher unerreichtem Niveau. Ich profitiere nicht nur von schon fast profanen Fahrassistenten wie automatischem Einparken und dem genial umgesetzten Nachtsichtassistenten, sondern erweitere mein Entertainment Portfolio auf meine komfortable Rückbank im geräumigen Q7. In den mit Massagefunktion ausgestatteten Vordersitzen sitze ich wie einer der Vorsprung durch Technik neu erlebt. Die Frontsitze tragen hinten Audi-eigene Tablets, die mir via Android und einer wirklich guten Satellitenverbindung jederzeit Zugriff zu allen „lebensbereichernden“ Möglichkeiten des Internets bieten. Klar richtet Audi sich mit diesem Infotainment nicht an hippe Familienväter mit internetaffinen Kindern. Das Ganze ist ein Konzept, ein Konzept für den neuen Menschen, Yuppie, Tech-Freak, immer vernetzt, immer muss alles verfügbar sein, keine Einschränkungen sind hinnehmbar in der so schnellen Welt des Internetzes. Es macht mich effizienter, informierter, schneller und abhängiger. Mein Smartphone schaue ich in der Mittagspause häufiger an als meine Kollegen. In der Werbung schalte ich ab und schaue Werbung im Handtellerformat. Per Maps View schaue ich mir schon mal mein Ziel im Display, das sich heraus fährt, an. Ich habe das Ziel per Sprache eingegeben und undeutlich gesprochen, dennoch hat das Audisystem trotz meiner bewusst linguistischen Nachlässigkeit die Ortswahl perfekt konfiguriert. Ich bin angetan, ja, es macht Spass. Massagesitze, Nachtsichtfahrt, je nach Gelände etliche Programme, die den Wagen heben oder senken. Aber zurück zur Moderne innen, Das Grafikdesign der Menüführung sieht wahnsinnig gut aus und ist tatsächlich irgendwie einfach cool. Der Wagen ist eine Hochburg technischer Höchstleistung, und das im Stillen. Meine Schnittstellen sind so benutzerfreundlich und intuitiv, dass ich alles ganz einfach erlebe. „Die Gnade der späten Geburt und meine tiefe Verbeugung vor dieser technischen Finesse“, bemerkte mein ältester Sohn. Im Februar gab es eine Live-Schatzsuche im Fernsehen. Ich konnte durch den Q7 direkt durch die Stadt fahren, das Programm über mein mobiles Autokino verfolgen, den Hinweisen direkt nachgehen und recherchieren. Den Schatz habe ich leider nicht gefunden, aber ich saß ja schon drin.



Sportlichkeit, Komfort und Effizienz sind für die Marke Programm. Der Audi Q7 e-tron quattro ist der weltweit erste TDI-Plug-in-Hybrid mit quattro-Antrieb. Dank 373 PS Systemleistung und 700 Newtometer Drehmoment geht es in 6,2 Sekunden auf Tempo 100. 225 km/h Spitze erreicht der Drei-Liter-Diesel mit 258 PS, die scheibenförmige E-Maschine bringt es auf knapp 130 PS. Die Achtstufen-Tiptronic-Automatic integriert Fahrspaß so, dass man nur Leistung spürt, alles andere geht, ohne es zu spüren. Den Verbrauch nach der NEFZ-Norm beziffert Audi auf 1,8 Liter für 100 Kilometer. Das hybride Fahren ist dann besonders reizvoll durch das serienmäßige Thermomanagementsystem mit integrierter Wärmepumpe, das speziell für den Q7 e-tron quattro entwickelt wurde.



Als Allrounder für Freizeit, Familie, Sport und Business meistert der Audi Q7 e-tron quattro auch Gelände mühelos. Ein Bergabfahrassistent und ein Offroad-Modus für die Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC sind serienmäßig an Bord. Schon in der Basisversion rollt der geräumige Plug-in-Hybrid-SUV eindrucksvoll komfortabel ab. Optional liefert Audi die Luftfederung mit geregelter Dämpfung adaptive air suspension. Der Fahrer kann ihre Charakteristik über das serienmäßige Fahrdynamiksystem Audi drive select regeln. Es hält bis zu sieben Modi bereit und bietet unter anderem Motorsteuerung, Motorsound, Automatikgetriebe, Lenkunterstützung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptive cruise control (ACC), Matrix LED-Scheinwerfer und Ambientebeleuchtung. Man muss es erleben, denn Vorsprung durch Technik ist eine hohe Herausforderung. Audi meistert das Versprechen.



Prof. Arnd Joachim Garth