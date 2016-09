Als ein echtes künstlerisches Highlight in der Region Saar-Pfalz und Bitscher Land hat sich das Festival Euroclassic seit seiner Premiere im Jahr 1990 etabliert. Vom 2. September bis 30. Oktober 2016 können sich die Besucher der grenzüberschreitenden Musikreihe unter dem Motto „Ein Festival des Vergnügens“ erneut auf eine Vielzahl von Events unterschiedlichster Genres und mit hochkarätigen Künstlern unter anderem in Zweibrücken, Blieskastel oder Saint-Louis-lès-Bitche freuen.

Den diesjährigen Auftakt für das zweitgrößte Musikfestival im Südwesten bildet ein Konzert der international erfolgreichen Geschwister Anna Theresa, Julian und Valentin Steckel in der Klosterkirche Hornbach mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Sieben der insgesamt 26 hörens- wie sehenswerten Veranstaltungen finden in Pirmasens statt, darunter ein Liederabend mit Bariton Benjamin Appl (BBC New Generation Artist von 2014 bis 2016) und Pavel Kolesnikov am Klavier als Abschluss des Festivals am 30.Oktober in der Festhalle.

Weitere musikalisch breitgefächerte Genüsse versprechen eine Shakespeare-Revue, ein Sinfoniekonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie das Familien-Musical „Max und die Käsebande“. Das Kulturzentrum Forum ALTE POST ist Gastgeber für „Follow Light!“: BODECKER & NEANDER entführen am 11. Oktober das Publikum mit einer begeisternden Mischung von Pantomime und Musik in eine Welt der Träume.

Die Vorstellungen in Pirmasens im Überblick

Sonntag, 11. September 2016, 18 Uhr, Festhalle Pirmasens: Sommernachtstraum! – Eine Shakespeare-Revue Dominique Horwitz, Marielou Jacquard, Sopran, Suse Wächter (Puppenspiel), lautten compagney Berlin

Dominique Horwitz, Marielou Jacquard, Sopran, Suse Wächter (Puppenspiel), lautten compagney Berlin Donnerstag, 15. September 2016, 20 Uhr, Festhalle Pirmasens: Der 21. Sohn Bachs „P.D.Q. Bach – ein Leben gegen die Musik“ Musikalisches Kabarett mit dem Philharmonischen Orchester Hagen und Jochen Malmsheimer

Musikalisches Kabarett mit dem Philharmonischen Orchester Hagen und Jochen Malmsheimer Samstag, 24. September 2016, 19 Uhr, Festhalle Pirmasens: Sinfoniekonzert Poème de l’amour Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Leitung: Karlheinz Steffens; Solisten: Richard Galliano/Akkordeon, Alexandra Petersamer, Mezzosopran

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Leitung: Karlheinz Steffens; Solisten: Richard Galliano/Akkordeon, Alexandra Petersamer, Mezzosopran Sonntag, 25. September 2016, 15 Uhr, Festhalle Pirmasens: Familienmusical: Max und die Käsebande Rhythmusgruppe ad lib, Kinderkantorei Pirmasens (Leitung: Maurice Croissant), Singklassen des Kant-Gymnasiums (Leitung: Volker Christ), Musicalorchester

Rhythmusgruppe ad lib, Kinderkantorei Pirmasens (Leitung: Maurice Croissant), Singklassen des Kant-Gymnasiums (Leitung: Volker Christ), Musicalorchester Montag, 3. Oktober 2016, 18 Uhr, Festhalle Pirmasens: Festivalorchester Euroclassic Solistin und Leitung: Antje Weithaas, Violine

Solistin und Leitung: Antje Weithaas, Violine Dienstag, 11. Oktober 2016, 20 Uhr, Forum ALTE POST: BODECKER & NEANDER: „Follow Light!“ – Träume zum Mitnehmen Pantomime und Musik

Pantomime und Musik Sonntag, 30. Oktober 2016, 18 Uhr, Festhalle Pirmasens: Liederabend mit Vertonungen von Eichendorff-Gedichten Benjamin Appl, Bariton, und Pavel Kolesnikov/Klavier

Das Programmheft liegt als Download zweisprachig unter www.euroklassik.zweibruecken.de/Euroclassic_Flyer-2016.pdf bereit.

Reservierungen und Kartenverkauf sind telefonisch unter 06331/842352 oder per Mail an [email protected] möglich.