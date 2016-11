Jaguar Fun-Typ

Ein Roadster, den man nicht übersieht und vor allem nicht überhört. Vor allem dann nicht, wenn man die Drosselklappe öffnet. Der V6-Motor röhrt wie ein Supersportwagen und steigert die Adrenalinproduktion. Das Kompressor-Triebwerk brüllt, grummelt voller Selbstbewusstsein und Tatendrang. Selbst mit deaktivierter Auspuff-Klappe ist der Jaguar F-Type alles andere als ein Schleichmichel.



(Bilder: Prof. Arnd Joachim Garth) (Bild: Prof. Arnd Joachim Garth)

Großartige Automarken, die auch Marke bewusst leben, haben besondere, vor allem emotional aufgeladene Produkte im Portfolio. Markenidentität, Formsprachen-Highlight und technische Perfomance sind die Parameter. Superschnelle, auffallend designte Fahrzeuge, die die Markenmerkmale in besonderer Weise transportieren. Haute couture der Autoindustrie. Der Jaguar F-Type erfüllt alle diese Parameter. Er zeigt den Ahnen E-Type, er ist muskulös geschnitten, er besticht mit einer langen Motorlinie und hat durch die Haifischkiemen, die angedeutete Hutze und das Doppelendrohr jene aggressive Grundgestalt, die Autofans und Liebhaber britischer Roadster um den Verstand bringen. Hinzu kommen die 340 PS, die Fahrspaß garantieren. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 260 elektronisch begrenzt und mit einer Sprintzeit von 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h ist der F-Type eben eine echte, sprungbereite Raubkatze. Die schlanken Bi-Xenon-Scheinwerfer mit integrierten LED-Tagfahrleuchten im J-Blade Design verleihen dem Jaguar F-TYPE ein katzenhaftes Aussehen.



Kleine schöne Details

Die Türklinken sind in der Karosserie versenkt. Beim Druck auf den Schlüssel fahren sie auf. Ich öffne die Tür und nehme Platz. Die hellen Ledersportsitze des Jaguar F-Type sind genauso gemütlich wie sie aussehen. Durch die individuell verstellbaren Wangen bieten die Sitze einen vorbildlichen Seitenhalt. Die Rundinstrumente, das Lederlenkrad und die Bedienelemente verstärken die sportliche Anmutung. Die mittleren Belüftungshutzen fahren automatisch hoch, sobald ich den Startknopf aktiviere. Die Menüführung der Bedienung für Telefon, Radio etc. erschließt sich mir schnell. In Nullkommanichts ist mein Handy mit dem Bordsystem kompatibel. Dann stelle ich per Touchscreen das Fahrziel ein. Die grafische Darstellung im Navi-Bildschirm wirkt gewöhnungsbedürftig, dafür ist die Pfeil-Anzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesser umso schicker.



Der Himmel über mir

Die Sonne lacht und somit ist die Verwandlung zum Oben-Air-Roadster innerhalb von zwölf Sekunden erledigt. Nun höre ich ihn richtig laut röhren und fauchen. Die beiden Doppelendrohre am Heck unterstützen den Sound optisch. Ich öffne die Drosselklappe und brüllende Fahrlust im Renn-Crescento steigt in mir auf. Ich brause los, nicht ohne dass Passanten stehen bleiben und staunen und Jugendliche sogar Handyfotos machen oder den irren Motorsound aufnehmen. Die Achtgang-Automatik macht den gewohnt guten Job, doch wer ambitioniert unterwegs sein will, nimmt seinen persönlichen Fahrspaß über die Schaltwippen in die eigene Hand. Im Sportmodus ist auch die Lenkung sehr direkt und der F-Type lässt sich messerscharf um die Kurven donnern. Jaguar hat eine sehr verwindungssteife Alu-Karosserie konstruiert, bei der die Lastenverteilung sehr gekonnt ausgelotet ist, was einem souveränen, wendigen, spritzigen Fahrstil zu Gute kommt.

Der F-Type bereitet reichlich Spaß. Dieser Jaguar ist ein emotionales Zugpferd, bzw. eine Rassekatze als ein Markenprodukt, das alle hervorragenden Eigenschaften, die man Jaguar zuschreibt, erfüllt. Er vereint atemberaubende Leistung, unmittelbares Ansprechverhalten und präzises, agiles Handling mit einem aufregenden Design. Ich bekomme direkt Lust auf Polosport und großkarierte Jackets. Very british eben.



Prof. Arnd Joachim Garth