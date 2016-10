Ernähren sich Obelix, Winnie Puuh, Garfield und Co. zu ungesund?

Comicfiguren sind seit Jahren viel zu dick und ernähren sich überwiegend ungesund - Homer Simpson ist “nur ein Tortenstück davon entfernt, seinen rechten Fuß durch Diabetes zu verlieren - Patrick Star, der Seestern-Freund von Spongebob, neigt zu nächtlichen Essattacken - Mit den Tipps von Ernährungsexperten Philipp Dötsch könnten die properen Comicfiguren überflüssige Pfündchen verlieren.



