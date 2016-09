Die "Route 66" im Wohnzimmer

Die "Route 66" – auch „Mother Road“ genannt, verband als eine der ersten befestigten Straßen der USA Chicago mit der Westküste. Auf den 2.451 Meilen entlang vieler Wahrzeichen sind jedes Jahr Touristen aus aller Welt unterwegs. Die endlosen Weiten und einsamen Teilabschnitte vermitteln ein Gefühl der Freiheit. Mit den Produkten der Themenwelten „US Highways“ und „Harley Davidson“ fängt die Nostalgic-Art Collection dieses Gefühl ein und bringt es in die heimischen Wohnzimmer. Die schönen nostalgischen Motive wie das Windrad, Zapfsäule und der rote Cadillac bringen z. B. auf Blechschildern, Wanduhren und Thermometern das amerikanische Lebensgefühl in die heimischen Vierwände.

Seit 1995 ist das Berliner Unternehmen Nostalgic-Art in der historischen Borsig Kanonenhalle in Berlin-Reinickendorf angesiedelt. In dem fast 100 Jahre alten Gebäude entwickeln die kreativen Köpfe des Unternehmens die schönen nostalgischen Produkte mit Werbemotiven aus der „guten alten Zeit“. Neben Merchandising Artikeln bekannter Produktmarken, wie z.B. Coca-Cola, Volkswagen, Harley-Davidson, Kelloggs produziert und beliefert Nostalgic-Art inzwischen Handelspartner weltweit mit schönen Produkten mit Werbemotiven aus der „guten alten Zeit“. Nicht nur Blechschildern, Postkarten und Vorratsdosen gehören zur Produktpalette sondern auch Lesezeichen, Pillendosen, Tassen, Wanduhren und vieles mehr.