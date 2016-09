Oskar-Patzelt-Stiftung unterstützt Medienpreis Mittelstand

Unter www.medienpreis-mittelstand.de können sich bis zum 31. Januar 2017 Journalisten mit ihren Arbeiten aus den Kategorien Print regional, Print national, TV min (bis 15 Minuten), TV max (ab 15 Minuten), Hörfunk sowie Crossmedial bewerben.

Jeder Wettbewerbsteilnehmer darf nur einen Beitrag einreichen - Teilnahmebedingung ist die nachweisliche Veröffentlichung bzw. Erstausstrahlung im Jahr 2016. Der Wettbewerb ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 13.000 Euro dotiert - darunter ein Nachwuchssonderpreis für Unterdreißigjährige mit 1.000 Euro. Bereits zum vierzehnten Mal werden herausragende journalistische Arbeiten rund um das Thema Mittelstand in Deutschland in den Vordergrund gestellt, um dem wichtigsten Wirtschaftszweig Deutschlands, dem Mittelstand, eine Plattform zu geben und somit zu unterstützen und zu stärken. Die Gewinner und Platzierten werden zur Preisverleihung am 26. April 2017 nach Berlin in das Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor eingeladen.

Eine hochkarätig besetzte Jury aus Medienfachleuten und Wirtschaftsvertretern wird die Nominierten, Platzierten und Gewinner in einem mehrstufigen Verfahren und nach den Kriterien Relevanz des Themas, Qualität der Recherche und Journalistische Qualität, ermitteln. Juryvorsitzender ist Roland Tichy, Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Seine beiden Stellvertreter sind erfahrene Journalisten aus Berlin und Hamburg: Susanne Reinhardt - Chefin vom Dienst beim rbb-Inforadio sowie Jonas Hetzer, stellvertretender Chefredakteur des Unternehmermagazins Impulse.

Dr. Helfried Schmidt, Oskar-Patzelt-Stiftung, wurde zum 1. September neu in die Jury berufen. Weitere Jurymitglieder sind Bernd Weiler, Leiter Kommunikation & Marketing Securitas Holding GmbH; Martin Halusa, Leiter Externe Kommunikation der Mittelstandsbank der Commerzbank; Michael Förstermann, Pressesprecher und der Leiter Stab Unternehmenskommunikation bei der IKK classic; Sandro Schroeder, freier Journalist, gewann 2016 für seinen Beitrag “Die älteste Mundharmonikamanufaktur der Welt” den Nachwuchssonderpreis des Medienpreis Mittelstand; Silke Wollmann, Pressesprecherin des Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW).

Träger des Wettbewerbes sind seit fast zehn Jahren die Wirtschaftsjunioren Deutschland. „Wir sind ein mittelständisch geprägter Verband und deshalb passen die Wirtschaftsjunioren und der Medienpreis Mittelstand einfach gut zusammen“, sagt Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland. „Deswegen unterstützen wir als Stimme der jungen Wirtschaft nicht nur den Wettbewerb, sondern richten ihn aus“, so Wenske. "Mittelstand und Mittelständler kommen viel zu selten in den Medien vor. Ihre großen Leistungen gehören eigentlich täglich auf die Titelseiten. Dazu kann der Medienpreis beitragen. Deshalb unterstützt die Oskar-Patzelt-Stiftung die Initiative Medienpreis Mittelstand sehr gern.", so Dr. Helfried Schmidt, Geschäftsführer der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Die Preisträger des Jahres 2016 waren Thorsten Karbach von der Aachener Zeitung für den Beitrag “So viel Region steckt in einem Airbus 380“; Christoph Koch von brand eins für „Der Ton macht die Musik“; Nico Brugger, Ariane Alter, Sebastian Meinberg vom Bayerischen Rundfunk-PULS für „Ausbildung in Deutschland - Warum bleiben so viele Lehrstellen unbesetzt?“; Lukas Hoffmann und Dr. Manfred Oldenburg von Broadview TV für „Der Computerkönig aus Paderborn - Heinz Nixdorf“; Florian Nöhbauer vom Bayerischen Rundfunk-PULS - Online und Radio für “Bavarian Makers“; Ralf Homann vom Bayerischen Rundfunk für „ Das Taxi macht keinen Stich mehr“; Sandro Schroeder von detektor.fm für „Die älteste Mundharmonikamanufaktur der Welt“.

http://www.medienpreis-mittelstand.de/fileadmin/user_upload/bilder/Medienpreis-Mittelstand-Flyer_DinLang_WEB.pdf