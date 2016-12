Neue Chancen, mehr Verantwortung: Das Leben nach dem Berufseinstieg

Mehr Geld: Ein klarer Plan ist wichtig

Ob nach dem Studium oder nach der Ausbildung, bedeutet der Berufseinstieg in jedem Fall mehr Geld auf dem Konto. Und zwar deutlich mehr: Die Azubi-Gehälter variieren je nach Branche zwischen 400 und 800 Euro pro Monat, Studenten können durch BAfÖG und Nebenjobs auf mehr als 1.000 Euro monatlich kommen – viel mehr ist jedoch nicht möglich.

Bei einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt im Arbeitsleben bleibt netto deutlich mehr übrig. Die Verlockung, den Lebensstandard ein wenig anzuheben, ist daher nur logisch. Gleichzeitig sollte man jedoch von Anfang weitsichtig denken. Denn: Die gesetzliche Rente ist schon lange zum Verlustgeschäft geworden, auch die betriebliche Altersvorsorge bringt nur selten die alleinige Lösung, sodass die private Vorsorge beinahe Pflicht ist. Und auch wenn die Zinsen inzwischen undankbar niedrig sind, spielt der Zinseszinseffekt bei Investments immer noch eine zentrale Rolle. Je früher die Einzahlung beginnt, desto besser. Folgende Faustregel kann dabei helfen: Vom Nettogehalt werden alle notwendigen Fixkosten abgezogen. Von verbleibenden Überschuss wandern 10 Prozent in den Sparplan. Ist dieser Entschluss einmal gefasst, sollte man sich mit eiserner Moral daran halten, da man ansonsten dazu neigt, das Geld doch lieber in der Gegenwart auszugeben.

Finanzielle Ordnung als Basis für alles Weitere

Zum Finanzmanagement gehört jedoch nicht nur ein kluger Anlageplan, sondern auch die Übersicht über notwendige Formalitäten. Damit sind natürlich alle Themen rund um die Steuer gemeint. Die Einkommensteuer betrifft sowohl Arbeitnehmer als auch Selbstständige und in beiden Fällen geht der Trend dahin, die Papierarbeit effektiv auszulagern. Die Erfahrung hat schließlich gezeigt, dass es sich finanziell lohnt, für eine Beratung zu bezahlen. Die Ersparnis ist häufig größer als die Kosten hierfür, außerdem benötigen Laien recht lange für die Steuererklärung – und diese Zeit lässt sich sinnvoll anders nutzen.

Steuern rücken in den Mittelpunkt

Dementsprechend ist die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen. Und das erklärt, warum aktuell viele Auszubildende und Studierende in Richtung Steuern gehen. Die Recruitment-Formulare von großen Organisationen wie der VLH zeigen nämlich, wie vielfältig die Jobs im steuerlichen Bereich sind und daraus ergeben sich viele Möglichkeiten. Besonders interessant dabei: Unter dem Dach solcher Organisationen sind neben Festanstellungen auch Selbstständigkeiten möglich. Diese haben sich als gewinnbringendes Modell für beide Seiten bewährt: Selbstständige Steuerexperten profitieren bei der Kundenakquise von der Reichweite der Organisation, während diese eine flexible Personalstruktur wahren kann. Die Steuern sind damit aus mehreren Perspektiven ein wichtiger Punkt des Berufslebens. Für eine Karriere in diesem Bereich sprechen übrigens auch die Gehaltsaussichten: Nach dem bestandenen Steuerberaterexamen sind überdurchschnittliche Gehälter die Regel. Auch in Ausbildungsberufen zeigt sich dieser Berufszweig als lukrative Option: Bereits während der Ausbildung zum Steuerfachangestellten sind bis zu 1.000 Euro pro Monat möglich, auch wenn der bundesweite Durchschnitt etwas niedriger liegt. Die Region ist dabei ein entscheidender Faktor, doch da dies meistens äquivalent zu den regionalen Lebenshaltungskosten ist, gleichen sich die Unterschiede beinahe aus.