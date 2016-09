Motor für Deutschland

Die Globalisierung stellt den Wirtschaftsstandort Deutschland vor große Aufgaben. Ob Banken, Autobauer oder Energiekonzerne - die großen deutschen Konzerne sorgten bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zuletzt für unglückliche Schlagzeilen. Das ist jedoch kein Grund zur Panik, denn die deutschen Mittelstandsunternehmen sprühen vor Ideenreichtum, Mut und Tüchtigkeit.Der „Große Preis des Mittelstandes“ liefert eine Kartografie der deutschen Innovationslandschaft. Mit über 3.000 Nominierungen in zwölf Wettbewerbsregionen und etwa 60 jährlichen Veranstaltungen bringt die Oskar-Patzelt-Stiftung das Potenzial ans Licht, über das die deutsche Wirtschaft verfügt. Sie führt uns die Ideen, Erfolge und Köpfe vor, welche Globalisierung, Zuwanderung und technologische Revolution als Chance begreifen, nicht als Probleme. Und sie erhebt die Zahlen, die uns beweisen, dass deutsche Mittelständler die Säulen sind, die Deutschland wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch tragen.Das zeigt sich auch jetzt in der Flüchtlingskrise:Die mittelständischen Unternehmen zeigen, wie erfolgreiche Integration wirklich geht.Schnell. Die Ausbildung ist der kürzeste Weg in die Arbeitswelt - und damit in die deutsche Gesellschaft. Mittelständler bilden über 80 Prozent der Azubis aus.Vor Ort. Das Netz des Mittelstands erstreckt sich über ganz Deutschland. Das ist Integration in Stadt und Land, nicht nur in wenigen Konzernzentralen.Menschlich. Fast alle deutschen Mittelständler sind Familienbetriebe. Arbeit im kleinen, vertrauten Umfeld ist gelebte Integration.Diese Stärke des Mittelstands sichtbar zu machen, indem die besten Unternehmen prämiert werden, ist die Leistung des „Großen Preises des Mittelstandes“. Er zeigt uns Jahr um Jahr: Der deutsche Mittelstand ist lebendig, leistungsstark und zukunftsfähig wie nie. Ich wünschte, das würde mehr Schlagzeilen machen. BILD am SONNTAG wird in Zukunft noch mehr darauf achten. Versprochen! Marion Horn , Chefredakteurin der Bild am Sonntag (BamS)