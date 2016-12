Krankenkassen gehen neue Wege

Ein Vorreiter ist die AOK Hessen, deren Smartkasse AGIDA von Focus Money zum Krankenkassen Testsieger 2016 gekürt wurde. Übrigens bereits zum fünften Mal in Folge . Sie ist exemplarisch für einen Trend, der von immer mehr Krankenversicherten gewünscht wird: Eigenverantwortung soll belohnt werden.

Gesund leben wird belohnt

Derzeit sieht das Solidarsystem, auf dem die gesetzliche Krankenversicherung aufgebaut ist, noch immer vor, dass der gesundheitsbewusst lebende aktive Mensch, der sich gesund ernährt und auf regelmäßige Bewegung achtet, die gleichen Beiträge zahlt wie die inaktive übergewichtige Couch Potatoe, die sich bevorzugt von Fast Food ernährt und zur Zigarette greift. Dies ist einer der Punkte, an denen Krankenkassen ansetzen, zum Beispiel indem sie Prämien für gesundes Leben ausloben. Wer bei der AGIDA nachweisen kann, regelmäßig Sport zu treiben (z. B. durch eine Mitgliedschaft im Sportverein oder Fitnessstudio) und regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen, kommt in den Genuss eines Bonus mit dem pro Jahr 100 Euro gespart werden können.

Nicht immer ist ein Arztbesuch erforderlich

Die Deutschen sind bekanntlich Weltmeister bei den Arztkontakten: Im Durchschnitt suchen sie 17 Mal im Jahr einen Arzt auf, während die Schweden beispielsweise nur dreimal jährlich im Wartezimmer sitzen. Der Versuch, mit einer Praxisgebühr gegenzusteuern, ist glorreich gescheitert. Freilich liegt dies auch an den strengen Arbeitsgesetzen, wonach Arbeitnehmer schon am ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes vorlegen müssen. Aber vielfach suchen Deutsche auch ganz einfach den Arzt auf, weil es (theoretisch) nichts kostet und weil sie einem vom Arzt verschriebenen Medikament für die Erkältung mehr Vertrauen schenken als einem frei in der Apotheke erhältlichen Mittel.

Auch hier setzen moderne Krankenkassen an: Wer auf überflüssige Arztbesuche und Rezepte verzichtet, kann sich am Ende des Jahres über einen weiteren finanziellen Bonus freuen. So wird das scheinbare Ungleichgewicht etwas ausgeglichen, das entsteht, wenn der eine jedes Jahr zahlreiche rezeptpflichtige teure Medikamente von der Krankenkasse finanziert bekommt, während der andere seine alljährliche Erkältung ohnehin lieber mit Hühnersuppe und Heißer Zitrone kuriert.

Kein Ende des Solidarsystems

Eine Aufkündigung des Solidarpakets, wie manche Kritiker befürchten, sind diese Anreize nicht: Die meisten Deutschen empfinden es als vollkommen richtig, im Rahmen des Solidarsystems für kranke Menschen mitzuzahlen. Eine Krebserkrankung oder ein Verkehrsunfall kann schließlich jedem passieren. Mangelnde Eigenverantwortung in Bezug auf die Gesundheit wird dagegen immer kritischer betrachtet und so werden die Krankenkassen in diesem Bereich wohl in Zukunft verstärkt auf Anreize wie Bonussysteme setzen.