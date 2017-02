Immer frische Blumen zu Hause und im Büro: der Blumen-Onlineversand

Je nach Stil und Farbe der Pflanzen lässt sich so Eleganz in die eigenen vier Wände bringen. Viele Räume wirken durch Blumen in der passenden Vase sogar sauberer und frischer. Glauben Sie nicht? Probieren Sie es aus! Mit dem Blumenversand übers Internet ist das ganz einfach!

Die Blumen kommen per Post ins Büro

Ob Rosen, Tulpen oder Nelken: Wer sich – einmalig oder regelmäßig – frische Blumen wünscht, ohne erst in ein Blumengeschäft gehen zu müssen, ist mit einem Blumenversand gut beraten. Zu empfehlen ist hier exemplarisch der Blumenversand Bloomy Days, der auf frische und handverlesene Blütenware setzt. Die Bestellung läuft ganz einfach online über die Website des Unternehmens. Dort lassen sich unterschiedliche Sträuße zu verschiedenen Themen sowie in verschiedenen Größen aussuchen. Hat man sich entschieden, legt man danach den gewünschten Liefertermin fest. Die Blumen kommen anschließend per Post direkt ins Büro oder nach Hause.

Farbe, Blüte, lang- oder kurzstielig – das alles ist frei wählbar und kann ganz individuell ausgesucht werden. Dazu gibt es eine Frischegarantie: Sieben Tage lang halten die Blütenbouquets. Und wenn Sie einmal nicht zu Hause sind, kann sogar ein Termin zur Lieferung ausgesucht werden. Die Sträuße gibt es als einmalige Sendung oder im Abo. Für Unternehmen, die stets frisches Grün am Empfang platzieren möchten, ist dies eine praktische Sache.

Ein Pflanzenpräsent ist eine gern gesehene Überraschung

Wer freut sich nicht über einen schönen Strauß, der überraschend ins Büro oder nach Hause kommt? Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Jubiläen oder einfach als Dank für eine gelungene Geschäftsbeziehung sind Blumen eine einfache Idee, die dem Empfänger immer Freude bereitet. Vor allem, wenn diese unverhofft und überraschend ins Haus kommen. Bei der ersten Lieferung kann eine Grußkarte kostenfrei hinzugefügt werden, so weiß der Beschenkte gleich, wem er den netten Blumengruß zu verdanken hat. Der Text lässt sich über das Portal im Internet bei dem jeweiligen Strauß eingegeben. Zu welchem Anlass Sie auch Blumen verschenken möchten, der Empfänger wird sicher große Augen machen – vor allem, wenn er nicht mit einem Blumenstrauß rechnet. Und auch der Schenker freut sich über die gelungene Geste.