Gebrüder mit Gespür

Seit 1901 kommen hochwertige Reformwaren aus Hannover



Fotolia 122307846 S copyright

Das Unternehmen Naturawerk wurde am 28.12.1901 urkundlich von den Brüdern Georg und Hans Hiller in der Hinüberstraße, im Herzen Hannovers, gegründet. Ziel war die Belieferung der 16 damals bereits in Deutschland existierenden Reformhäuser. Vegetarische Ernährung, Naturheilverfahren und der Wunsch nach einer gesunden und ausgewogenen Lebensweise waren zur damaligen Zeit noch nicht sehr verbreitet – doch die Reformbewegung entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren stetig weiter. Dafür hatten die Gebrüder Hiller ein Gespür.



Großes Wissen

Die rasche Entwicklung und der damit verbundene Erfolg des Unternehmens erforderten in den darauffolgenden Jahren eine Aufgabenteilung. Produktentwicklung und schriftstellerische „Aufklärungsarbeit“ oblagen Georg Hiller. Er verstand es, durch sein literarisches Talent sein für die damalige Zeit äußerst fundiertes Wissen über ernährungsphysiologische Zusammenhänge zu Papier zu bringen. So verfasste Georg Hiller Abhandlungen wie die „Auswirkungen über schädliches Trinken“ und „Vorteile von Ernährung durch Rohkost“ sowie Aufsätze über den „Vorzug von Honig und dessen gesunde Wirkung“. Des Weiteren schrieb er auch Gedichte, beispielsweise zu Firmenjubiläen, sowie Verhaltensregeln.



Aufgrund seines für die Zeit beachtlichen Wissens wurden bereits früh bis heute bekannte Markenprodukte wie „Frugola“ (1909), „Biotella“ (1926), „Naturade“ (1928) oder „Frugeletten“ (1934) entwickelt. Mit seinem Wissen trug er maßgeblich zur positiven Entwicklung der Reformbewegung bei. Beste, naturbelassene, nicht raffinierte Rohstoffe stellten die Grundlage des schnellen Erfolges des Naturawerkes dar, welchen er mit literarisch aufwendig angefertigten Aufsätzen über die gesunde Ernährung untermauern konnte. Heute würde man ihn als Biopionier bezeichnen. Hans Hiller kümmerte sich um die kaufmännischen Belange, während Josef Zgorzalewicz die technische Verantwortung und damit die Fabrikation der entwickelten Produkte übernahm.



Gesunde Ernährung im Mittelpunkt

Alles drehte sich seinerzeit um die gesunde Ernährung. Bereits 1918 fanden sich auf der damaligen Preisliste Nährsalze, Suppenwürze (später Frugola), Ei-Ersatzpulver und eine große Auswahl von Heiltees. Schon zehn Jahre später kamen Getreideprodukte, Trockenfrüchte, Kerne, Nussschnitten und andere Nussprodukte, Säfte, Honig, Kakao und Puddingpulver dazu. Es folgten vegetarische Suppen und Eintöpfe, Nuss-, Frucht- und Rohkost-Spezialitäten, Fette, Kaffee und Kaffeeersatz, das pflanzliche Geliermittel Agar-Agar, Öle und Diabetiker-Produkte. Auch Joghurtferment und Glycobaktertabletten umfasste das beachtliche Lieferprogramm.



Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

Mitte der 70er Jahre übernahm Udo Vogel zusammen mit Hans Georg Hiller die Führung des Naturawerkes. Auch zu dieser Zeit setzte das Unternehmen weiter konsequent auf gesunde Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel. Experten im Unternehmen entwickelten neue erfolgreiche Produkte wie beispielsweise die Linie „Darmflora Plus“ für eine gesunde Darmflora oder Inulinprodukte, die dem Darm und auch beim Abnehmen helfen. Um die Abgrenzung zwischen Nahrungs- und Ergänzungsmitteln klarer hervorzuheben, entschloss sich der Reformwarenhersteller ab 2008 alle Nahrungsergänzungsmittel unter der neuen Marke SANATURA zu vertreiben.



Das Naturawerk, heute vertreten durch die Geschäftsführer Thorsten Gooß und Stefan Cohrs und ihre ca. 50 Mitarbeiter, hat sich seit der Fortführung des Unternehmens im Sinne der Gründer dem unbedingten Willen verschrieben, gesunde, menschen- und naturfreundliche Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel herzustellen und anzubieten. Im laufenden Jahr umfasst das Sortiment des Naturawerkes mittlerweile an die 100 Produkte und ist bei insgesamt ca. 1.200 führenden Reformhäusern deutschlandweit vertreten. Das Naturawerk sieht sich auch in Zukunft als ersten Ansprechpartner für Reformwaren und für vegane Ernährung.