14. Medienpreis Mittelstand verliehen: Wirtschaftsjunioren Deutschland zeichnen Journalisten aus

Vor mehr als 100 Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien ist am 26. April 2017 zum 14. Mal der Medienpreis Mittelstand verliehen worden. Die Preisübergabe fand wie im vergangenen Jahr, im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor in Berlin statt. Am 21. März 2017 hatte die Jury des Journalistenwettbewerbes Medienpreis Mittelstand in Berlin getagt. In einer mehrstündigen Jurysitzung unter dem Vorsitz von Roland Tichy von der Ludwig-Erhard-Stiftung wurden aus den Bewerbern in der Endrunde die Nominierten, Gewinner und Platzierten sowie ein Nachwuchssonderpreisträger ermittelt. In einem zweistufigen Verfahren waren zuvor aus 113 Einreichungen in den Kategorien Hörfunk, Crossmedial, Print regional, Print national sowie TV min und TV max die besten Beiträge bestimmt worden.