„Das geht doch nicht!“

Bundestag und Bundesrat haben das EEG 2017, das Strommarktgesetz und die Digitalisierung der Energiewende beschlossen. „Mit einem umfangreichen Gesetzespaket schlägt Deutschland ein neues Kapitel der Energiewende auf“, so Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in seiner Begründung vor dem Deutschen Bundestag. Wirklich ein neues Kapitel der Energiewende?

„Die drei Gesetze machen den Umbau unserer Energieversorgung planbar, kosteneffizient und nachhaltig erfolgreich. Die Politik hat damit die verschiedenen Elemente der Energiewende stimmig zusammengeführt und für die Zukunft gerüstet. Aus den vielen Puzzleteilen erneuerbare Energien, Strommarkt, Energieeffizienz, Netze und Digitalisierung ist ein konsistenter Gesamtrahmen für die Energiewende geworden. Wir haben alle wesentlichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit die nächste Phase der Energiewende beginnen kann“. Der Bundeswirtschaftsminister muss sich künftig an diesen Aussagen messen lassen.

Erneuerbaren-Ausbau auf wettbewerbliche Ausschreibungen umstellen

Die gute Botschaft vorangestellt, da so vom zuständigen Bundeswirtschaftsminister verkündet: Das neue EEG läutet die nächste Phase der Energiewende ein – und die ist ein Paradigmenwechsel: Die Vergütungshöhe des erneuerbaren Stroms wird ab 2017 nicht wie bisher staatlich festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt.

Und für Gabriel ist die EEG-Novelle 2017 von zentraler Bedeutung, damit Energie für alle sicher und bezahlbar bleibt. „Das EEG war ein Technologiefördergesetz, das eine Nischentechnologie fördern wollte“, erklärte Gabriel vor der Abstimmung im Bundestag. Wenn Gabriel allerdings fortführt: „Jetzt sind die Erneuerbaren die bestimmende Säule des Strommarktes“, dann verkennt er wohl, dass zwar der Anteil an der Erzeugung in der Kurve nach oben tendiert, aber die Versorgungssicherheit allein damit in Deutschland nicht gesichert werden kann. Noch über Jahrzehnte wird unsere Stromversorgung den Mix aus konventionellen und erneuerbaren Energieträgern benötigen.

Laut Gabriel müsse der Strommarkt nun fit gemacht werden für die Erneuerbaren und die Erneuerbaren fit für den Markt. Deshalb sollen sich die erneuerbaren Energien nun dem Wettbewerb stellen, über Ausschreibungen. Damit will man einen kosteneffizienten, kontinuierlichen und kontrollierten Ausbau gewährleisten. Und zudem sicherstellen, dass die Akteursvielfalt – für den Minister ein Markenzeichen der Energiewende – erhalten bleibt: Bürgerenergiegesellschaften werden erstmals im Gesetz definiert und können unter erleichterten Bedingungen an den Ausschreibungen teilnehmen. Ausgeschrieben wird die Vergütungshöhe für Windenergie an Land und auf See, Photovoltaik und Biomasse.

Kleine Anlagen sind von den Ausschreibungen ausgenommen – ihre Betreiber erhalten auch weiterhin feste Fördersätze. So werden Investitionen staatlich gestützt, mittelständische Unternehmer aus anderen Wirtschaftszweigen können davon nur träumen.

Gegenstimmen

Gegenstimmen zum gerade beschlossenen EEG 2017 lassen nicht lange auf sich warten. Nachvollziehbar, wenn eine über Jahre einträgliche staatliche Subventionierung nun zurückgefahren wird. So äußert sich Hermann Falk, Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE): „Der mit dem EEG 2017 vorgenommene Systemwechsel hin zu Ausschreibungen ist ein deutlicher Rückschlag für die dezentrale Energiewende. Bislang war das EEG der Motor für den Ausbau sauberer Energien, mit der heutigen Reform dient es dagegen in erster Linie der Bewahrung fossiler Energieträger und der deutlichen Drosselung beim Tempo der Energiewende.“

In die gleiche Kerbe schlägt die Erklärung des Solarenergie-Fördervereins Deutschland: „Der Deutsche Bundestag hat mit der Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) die Kapitulationsurkunde vor der alten Energiewirtschaft unterzeichnet. Die Arbeitsplätze der Wind- und Solarbranche sollen geopfert werden, damit die fossilen und atomaren Kraftwerke noch einige Jahrzehnte länger laufen können. Der Bundestag hat die Proteste von Umweltschutzorganisationen ignoriert, die auf die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen gepocht hatten.“ Solche Aussagen sollte man als Unternehmer wohl besser nicht kommentieren.

Wechsel zu Ausschreibungen belohnt kostengünstige Projekte

Die Antwort auf solche Verlautbarungen kann nur lauten: Es ist eine gute Nachricht, dass die Förderung der erneuerbaren Energien endlich auf Ausschreibungen umgestellt wird. Diesen Schritt hätte man sich schon viel früher gewünscht. Das hätte uns als Steuerzahler die Traumrenditen erspart, die momentan in der Windbranche erzielt werden, weil die rot-grünen Bundesländer bei der letzten EEG-Reform im Jahr 2014 viel zu hohe Fördersätze durchgedrückt haben. Umso mehr ist es bei der jetzigen Reform gerechtfertigt, vor dem Start des Ausschreibungssystems die Vergütungsansprüche im Übergangsregime noch einmal zusätzlich abzusenken.

Wichtig ist auch, dass es gelungen ist, den Ausbau der Windenergie auf See besser mit dem Ausbau der innerdeutschen Stromnetze zu verzahnen. Gegenüber dem Gesetzentwurf wurden jetzt die Ausbauziele für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts reduziert und werden außerdem den Zubau im Jahr 2021 komplett in die Ostsee lenken.

Protestrufe aus Niedersachsen sind deshalb für Joachim Pfeiffer, wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unverständlich: „Wer beim Netzausbau bundesweit das Schlusslicht bildet, kann nicht erwarten, seine ehrgeizigen Offshore-Pläne durchzubekommen. Wir können den Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten, für Strom zu bezahlen, der wegen fehlender Leitungen in Emden oder Conneforde steckenbleibt.“ Durchaus eine vernünftige Ansicht.

Strom aus Erneuerbaren und Netzausbau stärker verzahnen

Denn die Schere zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Ausbau der Netze ist in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen. Das Problem: Kann zum Beispiel Windstrom aus dem Norden nicht zu den Verbraucherzentren im Süden transportiert werden, weil die Leitungen überlastet sind, muss der Stromverbraucher doppelt dafür zahlen: Der Windparkbetreiber erhält eine Entschädigung dafür, dass er seine Anlage abregeln muss, und ein Kraftwerk im Süden wird dafür bezahlt, dass es zum Ausgleich vor Ort mehr Strom produziert.

Hier hilft es kurzfristig nur, den Ausbau der Windkraft zu begrenzen, damit Zeit bleibt, die Netze weiter auszubauen. Das stellte Minister Gabriel vor der Abstimmung im Bundestag auch unmissverständlich klar: „Man kann doch nicht ausbauen, ohne dass man zeitgleich die Netze ausgebaut hat. Das geht doch nicht!“ Deshalb wird ab 2017 eine Rechtsverordnung Gebiete in Deutschland festlegen, in denen der Ausbau der Windenergie auf 58 Prozent des durchschnittlichen Ausbaus in den letzten drei Jahren begrenzt wird.

Fakt ist, mit der EEG-Reform wird der weitere Anstieg der EEG-Umlage nur gedämpft, nicht aber verhindert. Deshalb ist es weiter notwendig, das gigantische Subventionsprogramm, zu dem sich das EEG mit einem Umverteilungsvolumen von aktuell 25 Milliarden Euro entwickelt hat, schrittweise wieder abzubauen und die erneuerbaren Energien als Player im Wettbewerb endlich in den Markt zu integrieren.

Die Behauptungen einschlägiger Lobbygruppen, mit der EEG-Reform würde der Erneuerbaren-Ausbau ausgebremst, sind völlig abwegig. Mit den Ausschreibungsmengen, die jetzt vereinbart wurden, wird das für das Jahr 2025 angestrebte Ausbauziel von 40 bis 45 Prozent Erneuerbaren-Anteil aller Voraussicht nach schon im Jahr 2020 erreicht, das heißt fünf Jahre vor der Zeit. Gleichzeitig fehlen aber die Netze für den Transport des produzierten und vom Verbraucher bezahlten Stroms. Verstärkte Anstrengungen, die Synchronisation von Erneuerbaren-Ausbau und Ausbau der Netze zu verbessern, sind weiter unabdingbar.

Über den Autor:

Verleger und Publizist Dr.-Ing. Lothar Müller (www.themen-magazin.de) ist der Oskar-Patzelt-Stiftung seit ihrer Gründung als Partner verbunden und bringt seine langjährigen Erfahrungen als Unternehmer und in der Energiewirtschaft ein. Der Beitrag wird fortgesetzt: Umlagen treiben Strompreis 2016.