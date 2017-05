Wille und Weg

KOLUMNE



Petra Tröger (© Oskar-Patzelt-Stiftung)

Im Netzwerk der Besten treffen sich mittelständische Unternehmer. Und zwar die Besten, nominiert oder ausgezeichnet im Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“. Sie haben ein herausragendes Talent: Sie organisieren ständig mehr Arbeit, als sie allein bewältigen können. Das unterscheidet „richtige“ Unternehmer von einfachen Selbstständigen. Sie kümmern sich nicht nur um ihr eigenes Einkommen, sondern auch um das Einkommen anderer: der Beschäftigten, der Dienstleister, der Kunden.



Unternehmer tun das aus eigenem Antrieb. Sie brauchen dafür weder einen Auftrag noch eine Erlaubnis. Wo andere noch über Probleme lamentieren, sehen sie Chancen und generieren erste Ideen zur Umsetzung einer möglichen Lösung.



Niemand kann etwas erreichen ohne andere Menschen, die bereit sind zu wachsen und an großen Aufgaben mitzuwirken. Niemand kann erfolgreich sein ohne Menschen, die zur eigenen Veränderung bereit sind, wenn sich die Welt um sie herum verändert. Und niemand erreicht Menschen positiv, wenn er nicht bereit ist, sie zu begeistern. Wer Kunden begeistern will, wer Mitarbeiter motivieren will, wer Lieferanten binden und Partner finden will, der muss Menschen begeistern wollen.



Wenn der Wille da ist, dann ist der Weg nicht weit. Erfolg ist kein Zufall.



Begeisterung beginnt mit dem Lächeln, das man ohne Anlass verschenkt. Begeisterung beginnt mit dem echten Interesse am anderen. Wer begeistern will, muss zuhören können. So manches Mal muss der Gesprächspartner erst sein Herz ausschütten, bevor dort Platz wird für neue Wege, neue Ideen, neue Ziele.



Ein frohes Gesicht öffnet Türen, die sonst verriegelt und verrammelt bleiben. Schauen Sie frühmorgens in Ihren Spiegel, fragen Sie Ihr Spiegelbild: „Will ich mit Dir durch den Tag gehen?“ und ziehen Sie die richtigen Konsequenzen.



Egal, ob es draußen regnet, in der Firma der Steuerprüfer wartet, ein Kunde sich beschweren will, die Hausbank schon wieder die Zinsen erhöht oder die Politik die Steuerschraube nach oben dreht. Wer anderen Menschen dabei hilft, ihren Sehnsüchten ein Ziel zu geben, ihre Stärken und Talente zu entwickeln, statt sich auf ihre Fehler oder Schwächen zu fokussieren, der bindet Menschen an große Aufgaben. Das gilt in der Familie ebenso wie im Geschäft oder in der Politik.



Lassen Sie es uns gemeinsam angehen. Die Kraft dafür liegt in uns.

Ihre Petra Tröger