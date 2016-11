Die Petra-Tröger-Kolumne



365 - Für den einen ist es nur eine Zahl, für andere ein Office-Programm, welches er täglich nutzt. Für mich ist es ein Jahr mit 365 Tagen. Ein Jahr mit seinen Höhen und Tiefen, Enttäuschungen und Freuden. Am Ende eines Jahres ziehen wir Resümee.



Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie manchmal zu schnell sagen: Es war kein gutes Jahr. Wenn Sie aber dann länger darüber nachdenken, dann fallen Ihnen oftmals kleine Dinge ein, über die Sie sich besonders gefreut haben, die Ihnen Kraft gegeben haben, die Ihnen selbstverständlich erschienen. Weil sie abgeschlossen waren, gerieten sie schnell in Vergessenheit. Nur die Enttäuschung nagt noch an uns. Was hätten wir anders tun können? Oder Ihre Investition kam nicht sofort zum Tragen. Sie grübeln: War es unnütze Kraft, die wir zusätzlich investiert haben?



Gedankengänge, die Sie alle kennen. Wie sagt man so gern: „Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“. Haben Sie vor Ihren eigenen Leistungen einfach Respekt!



Erinnern Sie sich einfach, wie Sie angefangen haben und wo Sie heute stehen. Oftmals hat sich im letzten Augenblick dieses oder jenes doch noch ins Positive gewendet. Ich denke dabei zum Beispiel an unser Internet-Portal Kompetenznetz-Mittelstand. Wieviel Probleme mussten wir bewältigen. Und wie glücklich sind wir jetzt: Einfach in der Handhabung, vielseitig anwendbar, sehr ausbaufähig in der Zukunft. Lassen Sie sich in der kommenden Zeit überraschen. Oder ich denke an unseren neuen Hauptsponsor, der mich nach einem Gespräch in Berlin in den Arm nahm und sagte: „Nicht verzweifeln, dafür sind wir doch jetzt da!“ Diese Spontanität hatte ich nicht erwartet und geglaubt.



Denken auch Sie einmal so über das Jahr 2016 nach und ich bin sicher, dass Sie am Ende auf Ihre vollbrachten Leistungen gemeinsam mit Ihren Freunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern voller Respekt und Achtung stolz seien können. Sie selbst haben Großartiges geleistet.



Wir sind stolz auf Sie, denn nur mit Ihnen konnten wir die vielen Etappen des 22. Wettbewerbsjahres „Großer Preis des Mittelstandes“ 2016 meistern.



Dies alles wollen wir im 23. Wettbewerbsjahr besonders würdigen mit unserem Motto für 2017: „Respekt und Achtung“.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abschluss des Jahres 2016 und einen guten Start ins Neue. Bleiben Sie Ihren Zielen treu.

Ihre Petra Tröger