Politik-ABC

„Was wollen uns Politiker wirklich sagen?“



Fotolia 91479469 S copyright

Abgespecktes Gesetz: Es bleibt so gut wie nichts davon übrig. Argumentationskette: So lange labern, bis jeder den Faden verloren hat. Dialog mit dem Bürger: Das ist ganz einfach, lest unsere Parteiprogramme, dann wisst ihr Bescheid.



Equal-pay: Alle sollen gleich bezahlt werden, die Torhüterin der Fußball-Damenmannschaft genauso wie der Nationaltorhüter und eines Tages vielleicht das Volk wie die Abgeordneten, ein skurriler Traum! Ernüchterung macht sich breit: Ja, aber wegen der paar Milliarden, die wir aus der Rentenkasse auf den Kopf hauen, muss sich doch keiner Gedanken machen, außerdem ist doch schon Karnevalszeit und wir versaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen!



Fahrt aufnehmen: Jetzt gehts richtig los, nur keiner weiss wohin. Fraktionsübergreifend geachtete Persönlichkeit: Everybody’s Darling, überall präsent, keine eigene Meinung, hält die Klappe und hat Verständnis dafür, dass er nie einen Posten bekommt.



Grexit: Was das Ungeheuer von Loch Ness für Schottland ist, ist der Grexit für die Eurozone. Er taucht im Sommer auf, erschreckt die Finanzwelt und taucht dann im Milliardengrab wieder unter. Große Koalition: Wenn die Einen nicht können, wie sie wollen und die Anderen nicht wollen, wie sie könnten und der Rest nicht weiß, was er will, dann gibt es eine Große Koalition. Groko: Große Kosten, verursacht durch eine Koalition der Parteien mit dem grenzenlosen Füllhorn. Gutmensch: Denkt rot, arbeitet schwarz und wählt grün.



Inhalte zählen: Ja, und mit diesen Texten ermüden wir Euch bis Ihr einschlaft. Kanzlerkandidat: Der einsamste Mensch der Republik. Nichtwähler: Schreien nach mehr Demokratie und gehen dann auf Tauchstation. Neoliberale: Stimme der Vernunft auf die man gerne einprügelt. No-Spy-Abkommen: Soll ein Vertrag werden, in dem sich die Deutschen verpflichten, nicht mehr nach dem Original-Rezept für Coca-Cola zu suchen.



Öffentliche Hand: Die einen bezeichnen sie als ständig auszubauenden Sektor, die anderen als den größten Taschendieb aller Zeiten. Opferbereitschaft: Netter Spruch, aber es will doch niemand auf Besitzstände verzichten. Ostförderung: Der Soli bleibt, aber das Geld geht in den Westen. Otto Normalverbraucher: Wird in Reden gerne zitiert, kann sich nicht gegen Unterstellungen wehren, da es ihn nicht gibt.



Rüpelhaftes Auftreten: Ein Opfer unseres Bildungssystems. Sensationsmeldung: Keiner hat vorher bei BILD angerufen.



Volksbeglückung: Nennt man heute Soziale Gerechtigkeit. Vertrauensabstimmung: Endlich mal ein spannender Tag im Parlament. Wanderzirkus: Das Pendeln des Europaparlaments zwischen Straßburg und Brüssel.



XY-Ungelöst: Unter diesem Aktenzeichen haben alle bisherigen Regierungen das Versprechen eines „Einfachen und gerechten Steuersystems“ abgelegt. Zukunftsthemen: Wahlkampfthemen, bei denen jeder beifällig nickt und viele applaudieren.



Über den Autor:

Journalist und Kolumnist Günter Morsbach ist Herausgeber des „Reitenden Boten“, der kürzesten Wochenzeitung der Welt. Auszug aus https://reitender-bote.de/politik-abc/.