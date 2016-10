Obama geht – was bleibt?

Die Jahre der Präsidentschaft von Barack Obama gehen in wenigen Wochen zu Ende. Was bleibt von dieser Präsidentschaft, die mit so vielen Hoffnungen, mit so vielen Erwartungen begonnen hat.



Barack Obama am Schreibtisch. The Official White House Photostream. Public Domain

Obama hatte sich viel vorgenommen. Er wollte die Gesellschaft einen, wollte gar die ideologische Kluft zwischen Demokraten und Republikanern überwinden, er wollte im Innern die Gesellschaft zusammenführen.



Die Welt wollte er sicherer, wollte sie friedlicher machen. Aus den Konflikten der Welt wollte er die USA herausführen und künftig möglichst heraushalten.



Gemessen an diesen Zielen sind die Ergebnisse ernüchternd.



Innenpolitisch hinterlässt er ein zerrissenes Land. Die Gesellschaft ist gespalten wie kaum je zuvor. Und das hat nichts mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun.



Außenpolitisch hat er die Rolle der USA in ihren Wirkungsmöglichkeiten dezimiert. Dabei hat er zugelassen, dass das entstandene Machtvakuum von Kräften gefüllt wurde, welche die aktuelle Weltordnung provokant und mit militärischen Mitteln in Frage stellen.



Viele Verteidiger seiner Außen- und Sicherheitspolitik argumentieren, dass er ja den IRAK-Krieg von seinem Vorgänger geerbt hätte und damit nicht für die Folgen verantwortlich sei. Ist das so?

Natürlich kann man die Frage stellen, ob es nicht besser gewesen wäre, die USA hätte diesen zweiten Irakkrieg nicht geführt.



Wenn aber ein Krieg geführt wurde, kann man nicht so tun, als wäre dies nicht geschehen. Man kann nicht so tun, als könne man die Folgen, die sich aus diesem Krieg ergeben, ignorieren. Genau das hat aber Obama getan.



Er hat die amerikanischen Truppen aus dem Irak zurückgeholt, bevor auch nur ansatzweise die Voraussetzungen für eine politische Stabilität im Irak gegeben waren. Weder militärisch noch politisch waren die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die zerschlagene irakische Armee war aufgelöst, eine leistungsfähige Armee noch nicht neu aufgebaut. Eine Regierung, die alle Bevölkerungsgruppen ausgewogen repräsentierte, war nicht im Amt. Korrupte Strukturen schlossen wichtige Bevölkerungsteile von der Teilnahme an der Macht aus. Alles andere als gute Voraussetzungen für einen geordneten und friedlichen Aufbau eines neuen Irakischen Staatengebildes.



Die Entscheidung, die US-Soldaten völlig verfrüht aus dem IRAK zurückzuholen war nicht im Interesse des Irak, nicht im Interesse der Region auch nicht im Interesse der USA, ja auch nicht im Interesse einer friedlicheren Welt. Sie diente ausschließlich dem persönlichen Ziel Obamas sich als Friedenspräsident zu positionieren, ohne Rücksicht auf die Folgen.



Das gleiche Motiv hat Obama wohl geleitet, als er es versäumt hat, bei dem auch in Syrien aufkeimenden arabischen Frühling, die moderate Opposition zu unterstützen. Selbst das Überschreiten der von ihm selbst gezogenen roten Linie, des Giftgaseinsatzes durch das Assadregime, konnte ihn nicht dazu bewegen, das Abschlachten des syrischen Volkes durch die Truppen Assads, auch nur ansatzweise wirksam zu verhindern.



Nicht einmal zu einer möglich gewesenen Flugverbotszone konnte er sich durchringen. Allein diese Maßnahme hätte entscheidend geholfen das Bombardieren der Zivilbevölkerung durch das Assadregime zu vermindern. Es ist davon auszugehen, dass auch Russland heute nicht mit seiner Luftwaffe in Syrien präsent wäre.



Obama beschränkte sich stattdessen darauf Russland als „Regionalmacht“ zu verniedlichen. Eine „Regionalmacht“ die nun die USA zum Zuschauer eines grausamen Blutvergießens degradiert.

Welche enorme diplomatische Fehleinschätzung der Person Putin.



Die Folgen der „Friedenspolitik“ Obamas sind in der Tat dramatisch. Seine Fehleinschätzungen sind mit verantwortlich dafür, dass im Irak und in Syrien der IS sich so rasant ausbreiten konnte. Hunderttausende von Menschen bezahlen diese Art der „Friedenspolitik“ mit ihrem Leben.



Die politischen Fehleinschätzungen Obamas ist mit verantwortlich dafür, dass sich Millionen Menschen auf der Flucht befinden. Europa trägt die Hauptlast dieses politischen Versagens.



Die Zeit der Präsidentschaft von Obama waren für die Welt verlorene Jahre.

Sie haben die Welt nicht friedlicher, nicht sicherer, nicht humaner gemacht.

Die Verleihung des Friedensnobelpreises war auf Hoffnungen aufgebaut, sie wurden enttäuscht.



Josef A. Geyer