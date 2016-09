Wir alle haben bessere und schlechtere Tage. Nicht immer gelingt es, die Probleme der Arbeit im Büro zu lassen. Selbständig sein beinhaltet eben „selbst“ und „ständig“. Auch Unternehmer sind nur Menschen. Auch Unternehmer sind ab und zu versucht, sich herauszureden, wenn Dinge nicht klappen wie geplant.

Aber Unternehmer finden nach einer inneren Pause häufiger wieder zurück zur Lösung. Unternehmer lassen sich nicht bestimmen. Unternehmer bestimmen. Sie übernehmen Verantwortung. Sie handeln. Und sie tragen das Risiko.

Im Netzwerk der Besten finden handlungs- und entscheidungsstarke Persönlichkeiten zusammen. Johann Wolfgang von Goethe hätte seine Freude an den Nominierten und Ausgezeichneten im Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ gehabt. In seinen »Zahmen Xenien« heißt es: »Wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurecht; wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht«.

Genau das ist der Kern: Nur wer sich selbst befiehlt, kann seine Zukunft gestalten. Wem das zu anstrengend oder zu riskant ist, dessen Zukunft gestalten andere Menschen.

Auch ich gehöre zu denen, die von klein auf nach Aufgaben gesucht haben, nach Wegen, nach Zielen. Was die Zukunft bringen wird, war immer offen. Aber was ich dafür tun konnte, das wollte ich auf keinen Fall unversucht lassen.

Für mich war daher jeder Tag mein bester Tag. Das ist noch heute so. Egal was gestern war, egal welche Sorgen mich nachts geplagt haben: Wenn ich morgens aufstehe, beginnt ein neuer Tag! Ein neuer Tag mit vielen neuen Möglichkeiten, die es gestern noch nicht gab. Ob dieser Tag erfolgreich sein wird, das hängt in einem hohen Maße davon ab, welche Entscheidungen ich treffe, welchen Aufgaben ich mich stelle, welche Aufgaben ich heute in den Mittelpunkt rücke.

So manch einer hat auch mich schon verzweifelt gehört, aber nach dem Gespräch war es wieder mein bester Tag, dafür danke ich Ihnen.

Es ist leicht, sich aus der Verantwortung herauszureden, dass „andere“ schuld sind, wenn etwas nicht geklappt hat wie geplant. Das ist auch nie ganz falsch. Natürlich sind immer andere beteiligt. Aber wenn ich anderen die Verantwortung zuschiebe, wenn ich die Verantwortung für mein Handeln nicht übernehme, dann bleibe ich auch heute wieder ausgeliefert. Und morgen. Und übermorgen.

Aus dieser Falle gibt es einen Ausweg: Betrachten Sie jeden Tag als Ihren besten Tag. Das ändert alles.

Ihre Petra Tröger