Das Projekt Kinderschach in Deutschland kommt zügig voran

Schon in neun Bundesländern wird in Vorschuleinrichtungen Schach gespielt



© EvgeniiAnd - Fotolia

Den gemeinnützigen Verein Kinderschach in Deutschland e. V. gibt es seit 2013. Zu den Initiatoren zählte insbesondere der Gründer und Hauptgesellschafter des Wolfener Fotodienstleisters ORWO Net GmbH, Dr. Gerhard Köhler.



Köhler war in seiner Jugend einer der besten Schachspieler der DDR. Jahre später besann er sich auf sein früheres Hobby. Er trainierte mit dem zweimaligen Vizeweltmeister Viktor Kortschnoi († 2016), nahm an Turnieren teil und wurde 2015 sogar Amateurweltmeister.



Köhler besann sich auf seine mentalen Erfahrungen durch das Schachspiel im Kindesalter: Konzentration, vernetztes Denken und Rationalität. Eigenschaften, die im Zeitalter der Informationsflut häufig in den Hintergrund treten. Aber genau diese sind für das Lernen besonders wichtig.



Diese Überlegungen und seine Leidenschaft für diese Sportart führten zur Gründung des Kinderschachvereins, dem Dr. Köhler als Präsident vorsteht. Gemeinsam mit engagierten Schachexperten wurde ein Konzept entwickelt, um das strategische Brettspiel als Bestandteil der vorschulischen Bildung in Deutschland zu verankern.



Dabei wird den Kindertagesstätten ein Komplettpaket zum Nulltarif angeboten. Erzieher und Pädagogen werden von einem Schachverein ganzheitlich an das Thema herangeführt. Zudem erhält die Kita ein standardisiertes „Kinderschach-Komplettpaket“ mit diversen Anleitungsmaterialien und einem mehrteiligen kindgerechten Schachset. Das Konzept hat bereits in neun Bundesländern gegriffen: Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.



Als Sponsoren konnten das Land Sachsen-Anhalt und mehrere Sparkassen gewonnen werden. Einer der Hauptsponsoren ist die ORWO Net GmbH.



Das Projekt wurde der Deutschen Schachjugend und der Deutschen Schachstiftung vorgestellt und von beiden Gremien begrüßt. 2017 soll die Initiative weiterentwickelt werden. Eine Kooperation mit der Oskar-Patzelt-Stiftung in Leipzig wird demnächst aufgenommen. Der Stiftungsvorstand, Dr. Helfried Schmidt, sagt dazu: „Als Vertreter des deutschen Mittelstandes begrüßen wir es, wenn Kinder mit Normen und Regeln sowie mit Sieg und Niederlage umzugehen lernen. Wer Schach spielt, kann sich besser konzentrieren. Diese Eigenschaften müssen wir den Fachkräften von morgen wieder mehr vermitteln. Für das Brettspiel wird keine Sprache benötigt, deshalb werden auch Integration und Inklusion befördert.“