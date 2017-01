Chancen für Halle /Leipzig

zwischen New York und Karatschi



Für D-Rolf (links) ist die respektvolle Begegnung auf Augenhöhe Basis für erfolgreiche Verhandlungen; ob bei den Taliban oder in Sachsen-Anhalt. (Bild: © Margrit B. Krüger)

Am Nikolaus-Tag gaben der Flughafen Leipzig/Halle und die Pakistan International Airlines (PIA) bekannt, dass man ab Januar 2017 direkt aus Leipzig/Halle nach New York fliegen kann. Leipzig löst Manchester als Tankstopp auf der Strecke von Islamabad nach New York ab. Sofort meldeten sich „die üblichen Bedenkenträger“. Dagegen freut sich der Aktionskünstler und Dipl.-Ing. D-ROLF Becker aus Halle/S. Der PT-Korrespondent ist seit 1990 nicht nur in New York bekannt. Er fuhr im Trabi von Halle nach Hollywood, traf US-Präsidenten und wurde für „seine Verdienste“ Ehrenbürger im Staate Utah. In Pakistan und dem gesamten Ex –„Britisch- Indien“ lebte er über ein Jahr. Er durchquerte die Region mit Zug, Schiffen, Panzerwagen, Bus, auf Elefanten, Kamelen, im 8-Zylinder-BMW und im indischen Tata Nano. Er veranstaltete Events für den „Teeminister“ Sri Lankas, durchquerte Bombays Slums, wettete auf Karachis einzigartiger Pferderennbahn und unterhandelte mit Taliban im Hindukus über seinen BMW. Für www.medeor.org und „Apotheker ohne Grenzen“ brachte er mit Hilfe von „Menschenhändlern“ Hilfsgüter über die offiziell geschlossene indische Grenze in Nepals Krisengebiet. „Beide Destinationen bieten ungeahnte Möglichkeiten für Tourismus und Wirtschaft“ bekräftigt D-ROLF. Natürlich hat er schon begonnen, das weltweite D-ROLF-Netzwerk zu aktivieren: Mit den mitteldeutschen Burgen, Schlössern, Luther, den Fernost-Verbindungen der Frankeschen Stiftungen, aber auch den hochwertigen technischen Exponaten z.B. im Fliegermuseum in Merseburg hat er exklusive „Köder an der Angel“. Auch Stefan Voss, Leiter des halleschen Stadt Marketing sieht große Chancen für die Region und die Händelstadt, „ … die ein Wappen hat welches den Pakistani gefallen müsste …“