„Du musst das tun, was Du tun musst!“

Für keine Gruppe ist diese Botschaft richtiger als für Unternehmer. In manchen Menschen reifen Ziele und Visionen wie Blüten am Baum. Und in manchen Menschen bricht sich der Wille zur Veränderung Bahn. Es geht immer um die Veränderung des Selbst. Wer sich nicht selbst verändern kann, wie sollte der andere beeinflussen können?

Was macht große Leistungen aus? Ganz einfach: Groß ist das, was nicht jeder kann. Was niemand ohne Anstrengung kann. Im Sport wie als Unternehmer braucht es Leidenschaft, Hingabe und Überwindung. Ohne die Mentalität eines Siegers gibt es keine Höchstleistungen. Niemand hat das Recht, für andere von außen über deren Leben zu entscheiden. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden dürfen.

Dabei liegt zwischen Vorstellung und Wahrnehmung die Tat. Alles was sich ein Mensch vorstellen kann, dass kann er auch probieren. Manchmal scheitert er. Manchmal gewinnt er. Manchmal irrt er. Die Vernunft bahnt der Phantasie einen Weg. Doch allein die Tat unterscheidet zwischen Unternehmer und Unterlasser.

Bei jedem neuen Anfang kommt es nicht auf teures Equipment an, um seinen Traum zu leben, sondern auf Leidenschaft, Wille, Mut. Es kommt nicht darauf an, keine Angst zu haben. Keine Angst haben kann jeder Trottel. Es kommt darauf an, zu handeln. Wirklichkeit zu ändern. Angst zu überwinden. Berge zu versetzen. Nur wer anfängt, kann Großes schaffen. Im Nebel, stolpernd, durstig, hungrig, aber motiviert. Sonst wird es schwierig, glücklich zu werden.

Die Mitglieder des großartigen Netzwerks der Besten gestalten Orte, an denen man sich gern niederlässt. Sie gestalten Situationen, in denen man gern miteinander verhandelt. Sie gestalten Prozesse, an denen man gern beteiligt ist. Denn ein erfolgreicher Unternehmer bleibt auf dem Weg zum Erfolg nie allein. Er findet Mit-Arbeiter.

Und wo Menschen miteinander reden und arbeiten, passiert immer viel mehr, als beim Zusammenstöpseln von Computern und Maschinen. Sicher wird künstliche Intelligenz unsere Zukunft bereichern. Künstliche Nächstenliebe dagegen wäre Horror. Unternehmer-Sein immer etwas zutiefst Mit-Menschliches.

Ohne innere Harmonie gibt es nämlich keinen nachhaltigen Erfolg. Mit Gewalt kann man Menschen nur im Krieg erobern. In Zeiten friedlicher und gesättigter Märkte aber muss man die Menschen gewinnen. Das geht nicht ohne innere Harmonie, ohne Gelassenheit, Entspanntheit, Anmut. Dann findet der, der den Erfolg will, auch Wege dorthin. Alle anderen finden Ausreden.

Einen einzigen wirklichen Feind hat das Gute: Das Bessere. Wer sich vorzeitig zufrieden gibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn andere kommen, die sich für besser halten. Und wenn die dann früher oder später auch tatsächlich besser sind. Nur wer sich NICHT zufrieden gibt, hat die Chance zum immer besser werden, die Chance zum Außergewöhnlichen, zum Erfolg.

Weil es auf Erfolg oder Marktführerschaft kein Abonnement gibt, muss man immer besser werden wollen, immer wieder aufstehen. Immer wieder. Und wenn der Weg noch so sehr von Hindernissen gespickt ist! Ausreden suchen zieht nicht. Wer sich selbst gehen lässt, wie sollte der andere vom Hocker reißen?

Dieses Magazin ist den 4.796 Unternehmen gewidmet, die zum Großen Preis des Mittelstandes 2016 nominiert waren. Sie alle sind auf dem richtigen Weg. Lassen Sie sich nie und von niemandem davon abbringen!



Dr. Helfried Schmidt