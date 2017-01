Gesellschafts- und Wirtschafts-News

Waren im Wert von 1,2 Billionen Euro werden jährlich von Deutschland exportiert. Vom schwachen Euro getrieben, bedeutet das einen Rekordzuwachs. Mehr als die Hälfte geht nach Europa. Der Mittelstand liefert am liebsten in die USA, nach Frankreich und die Schweiz. Und stößt dabei auf so manche Herausforderung. [mehr]