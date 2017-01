Gesellschafts- und Wirtschafts-News

Die NRW.BANK hat ihre Anteile an dem Reformhaus Bacher an die Münchener Beteiligungsgesellschaft Auctus verkauft. Die NRW.BANK war über den NRW.BANK.Mittelstandsfonds an der Unternehmensgruppe beteiligt und sicherte damit das Wachstum des Spezialisten für Vollwerternährung, Naturheilmittel und Körperpflegemittel. [mehr]