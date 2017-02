Gesellschafts- und Wirtschafts-News

Im Leben hat alles seinen Preis, der früher oder später zu bezahlen ist. Immer zu dieser Jahreszeit werde ich an diese Lebensweisheit erinnert und denke an entsprechende Beispiele. Nicht nur, weil sich in diesen Monaten tragische Schicksale von Managern jähren, sondern auch, weil auch ich schon einmal vor die Frage [mehr]